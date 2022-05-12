Москва, 12 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве в I квартале 2022 года объем отгруженной фармацевтической продукции составил 69,9 млрд рублей, это на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года и в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на портале мэра столицы

Лекарства

За январь–март в Москве произведено на 24,8% больше лекарственных препаратов по по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпущено почти в два раза больше — рост на 98,3%.

На данный момент в столице работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, на них трудоустроены более 14 тыс. человек, и 60 предприятий по производству медицинского оборудования, на них заняты 5,5 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке в Печатниках запустят производство 20 жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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