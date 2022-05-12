Нью-Йорк, США, 12 мая 2022, 08:54 — REGNUM Власти Северной Кореи восстанавливают ядерный полигон для проведения новых испытаний, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, с начала года КНДР уже провела 17 пусков ракет, в том числе запустив три межконтинентальные баллистические ракеты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил КНДР за деятельность по разработке ракетной программы с использованием технологий баллистических ракет.
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