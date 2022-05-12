Нью-Йорк, США, , 08:54 — REGNUM Власти Северной Кореи восстанавливают ядерный полигон для проведения новых испытаний, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Ядерный полигон Commons.wikimedia.org

«КНДР также проводит работы по реконструкции своего ядерного полигона в целях подготовки к седьмым ядерным испытаниям», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, с начала года КНДР уже провела 17 пусков ракет, в том числе запустив три межконтинентальные баллистические ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил КНДР за деятельность по разработке ракетной программы с использованием технологий баллистических ракет.

Читайте также: Гутерреш осудил КНДР за разработку ракетной программы