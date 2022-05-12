Луганск, 12 мая 2022, 08:53 — REGNUM Для Луганской Народной Республики интеграция с Россией — единственно верный путь. Об этом 12 мая заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что восемь лет народ республики сделал выбор, проголосовав на референдуме за свободу и независимость региона, сказав «нет» олигархам и националистам, захватившим власть в Киеве.
«Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан — так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь — интеграцию с Россией», — заявил Пасечник.
Он отметил, что жители республики прошли немало испытаний, однако в будущем народ ЛНР ждёт достойное и стабильное будущее.