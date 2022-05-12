Луганск, , 08:53 — REGNUM Для Луганской Народной Республики интеграция с Россией — единственно верный путь. Об этом 12 мая заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник kremlin.ru

Он напомнил, что восемь лет народ республики сделал выбор, проголосовав на референдуме за свободу и независимость региона, сказав «нет» олигархам и националистам, захватившим власть в Киеве.

«Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан — так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь — интеграцию с Россией», — заявил Пасечник.

Он отметил, что жители республики прошли немало испытаний, однако в будущем народ ЛНР ждёт достойное и стабильное будущее.