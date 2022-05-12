Обнинск, Калужская область, 12 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Школьницу из семьи мусульман, проживающей в Обнинске Калужской области, отказались взять на экскурсию с классом в монастырь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Калужского отделения Федерации мигрантов России Татьяна Котляр.

shatsky-school.com.ru Средняя школа№1 им. С. Т. Шацкого в Обнинске

По словам Котляр, классный руководитель одного из классов средней школы №1 отправила 13-летней девочке из семьи выходцев из Узбекистана СМС, в которой сообщила, что администрация города «запретила» посещение Боровского мужского монастыря детьми мусульман.

«Возмущает, что педагог так бестактно написала подростку, что он изгой среди русских. Думаю, что родители сами могут решить, запретить или разрешить своему ребенку посещать такие места, но точно не администрация школы и тем более города. Может, и историю России незачем изучать детям мусульман?! Ребенку, выросшему в России и изучающему историю России, может быть интересна и полезная такая экскурсия. Напомню, что дискриминация по национальному признаку запрещена ст. 136 УК РФ. Кстати, хорошо знаю, эту семью, где детей 13 и 17 лет постоянно третируют в школе, хотя они отлично учатся. Когда в октябре 2021 года в школе был праздник, и мальчик 17 лет прочитал стихотворение на русском языке, а затем в переводе на родном — узбекском, то журналистка местного еженедельника «разнесла» выступление подростка в соцсетях, уничижительно акцентировав на национальную принадлежность несовершеннолетнего школьника. Подросток и его младшая сестра долго переживали это событие, девочка вообще отказывалась посещать школу. На месте матери детей сразу бы обратилась в прокуратуру с жалобой и на эту журналистку, и на школу, но женщина тогда не захотела поднимать шумиху, а зря. И вот теперь новый случай дискриминации по национальному признаку в виде запрета на школьную экскурсию в православный монастырь», — отметила Татьяна Котляр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Губернатором Владиславом Шапшой принято решение о приостановке разработки программы до 2027 года, и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.