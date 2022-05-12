Нальчик, 12 мая 2022, 08:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии при получении взятки в размере 2 млн рублей задержаны два сотрудника полиции. Такую большую сумму они хотели получить за фальсификацию материалов уголовного дела, сообщили 11 мая в республиканском управлении ФСБ. Вместе с полицейскими задержан еще один местный житель, который оказывал содействие в совершении коррупционного преступления.
Из подробностей дела известно, что задержание произошло во время передачи жительницей города Нальчика 2 млн рублей. Денежные средства были переданы за фальсификацию доказательств по ранее возбужденному уголовному делу в отношении ее родственников.
В настоящее время по делу о мошенничестве ведутся следственные действия Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.