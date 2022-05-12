Барнаул, 12 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Алтайском крае произошло 4713 пожаров, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Виной тому сухая и ветреная погода. Подробности со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова по итогам ежемесячного селекторного совещания с главами муниципальных образований региона 12 мая сообщает телеграм-канал ведомства.

76.mchs.gov.ru Пожар

Для недопущения осложнения обстановки ГУ МЧС России по Алтайскому краю было организовано выставление временных противопожарных постов.

«Органам местного самоупралвения необходимо завершить работы по восстановлению минерализованных полос вдоль границ населенных пунктов, очистить территории от горючих отходов и сухой растительности, обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения. В большинстве случаев причиной пожара случит неосторожное обращение с огнем. За поджог травы во время действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с 12 по 15 мая сохраняется высокая пожароопасность: запрещено раскисать костры, сжигать мусор и траву.

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