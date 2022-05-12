Сеул, , 08:51 — REGNUM В апреле 2021 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $19,94 млрд, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Полупроводники NXP

Согласно опубликованным данным данным, показатель продолжает расти на протяжении тринадцати месяцев подряд.

Как отметили в министерстве, данного показателя удалось достичь благодаря росту спроса на полупроводники, дисплеи и мобильные телефоны.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 16% ($10,9 млрд), дисплеев — на 22,5% ($2,05 млрд), мобильных телефонов — на 0,2% ($1,24 млрд), компьютеров и периферии — на 58% ($1,76 млрд).

Объём поставок в Китай выросли на 4,1%, во Вьетнам — на 25,8%, в США — на 25,9%, в ЕС — на 23,2%, в Японию — на 15,5%.

С января по апрель экспорт ИКТ достиг рекордных $81,66 млрд.

В апреле 2022 года импорт информационно-коммуникационных технологий в Южную Корею вырос на 12,4%, до $12,13 млрд. Профицит торгового баланса составил $7,81 млрд.