Джакарта, 12 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Страны G20 договорились создать устойчивый туристический климат, предоставив финансирование, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Пандемия повысила осведомленность мировой общественности о важности активизации действий по борьбе с изменением климата, развития экономики замкнутого цикла и усиления сохранения биоразнообразия для сохранения Земли.

Согласно исследованию Всемирной туристской организации, проведенному в декабре 2019 года, туристический сектор будет способствовать росту вредных выбросов в атмосферу. К 2030 году эти выбросы увеличатся примерно на 25%. Поэтому делегаты согласились решить эту проблему путем финансирования для создания устойчивого туристического климата.

«Зеленая» инфраструктура в сфере туризма может стать ключом к устойчивости туристического сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что президент Джоко Видодо не встретится с высокопоставленными официальными лицами США.

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