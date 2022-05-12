Белград, 12 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Поставки российских нефти и газа в Сербию могут остановиться из-за новых санкций Евросоюза. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил журналистам в Брюсселе после неформальной встречи лидеров Западных Балкан с руководством ЕС.

Predsednik.rs Александр Вучич

Он посетовал, что не знает, какие санкции введёт ЕС. Неизвестно, что будет в шестом пакете, за которым, вероятно, последуют седьмой и восьмой. Вучич привёл в пример премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски, который не смог получить заказанное из Одессы зерно.

Без российских энергоресурсов у Сербии возникнут серьёзные проблемы, сказал он. Если нефть придётся поставлять танкерами, кто будет платить за страховку, кто будет отвечать за подорожание нефти?

«Мы уже отказались от 15 процентов, ранее от 20 процентов акциза, это были потери в 36 млн евро для бюджета ежемесячно, теперь по 27 млн. А что делать с газом, где мы на 100 процентов зависим от российского? И это вопрос не домовладений, а промышленности», — заявил сербский лидер.

По его словам, переговоры о новом контракте с Россией на поставки газа пока не идут, Сербия рассматривает варианты диверсификации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая истекает действующий договор Сербии с Газпромом, по которому в страну поступают 6 млн кубометров газа в сутки по $270 за 1 тыс. кубометров. Сербские власти заявляли, что намерены подписать новый договор с российской стороной на десять лет.

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