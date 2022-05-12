Посёлок городского типа Шерловая Гора, Забайкальский край, 12 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Забайкальском крае вынесен приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении 49-летнего жителя пос. Шерловая Гора Борзинского района. В ходе суда и следствия было доказано, что он не только совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней родственницы, но и убил чужого ребёнка. Подробности 12 мая сообщает телеграм-канал прокуратура региона.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Суд установил, что 30 марта 2021 года мужчина проник в одну из квартир жилого дома, где напал на 10-летнюю девочку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем ее убийство путем удушения, оставив тело девочки в наполненной ванне, инсценировав несчастный случай.

Криминальный характер смерти установлен после эксгумации тела девочки и проведения судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, на протяжении нескольких лет он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней родственницы.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил исковое заявление матери девочки и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей.

Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета России. Государственное обвинение по уголовному делу поддержали сотрудники аппарата прокуратуры Забайкальского края. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года в Новом Уренгое перед судом предстал гражданин за преступления против половой неприкосновенности 19 детей.

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