Петропавловск-Камчатский, , 08:46 — REGNUM На Камчатке в аптеках образовался дефицит таких лекарственных препаратов как «Карбамазепин» (для больных эпилепсией) и «Тамоксифен» (противоопухолевое средство). Власти региона заявили, что это временные трудности, а губернатор Владимир Солодов распорядился оперативно устранить нехватку медикаментов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в краевом правительстве.

В аптеке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Для решения проблемы дефицита лекарств организовано сотрудничество с Минздравом и Минпромторгом РФ.

«Краевое министерство здравоохранения и ГУП «Камчатфармация» ведут активную работу с медицинскими организациями Камчатского края. 90% дефектурных препаратов закупает аптечная сеть для наших подведомственных учреждений. На сегодня отмечается временная дефектура таких препаратов, как «Карбамазепин» и «Тамоксифен», которая характерна для всей России», — рассказала временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Камчатки Лела Капанадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в стране подорожают импортные и отечественные лекарства.