София, 12 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Массовая акция протеста по поводу решения властей Болгарии о поставках оружия киевскому режиму состоялась 11 мая в Софии. Об этом 11 мая сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

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Акция проходила перед зданием болгарского парламента в Софии, и ее инициатором стала партия «Возрождение», в протестах приняли участие сотни человек.

Протестующие скандировали лозунги: «Отставка американского правительства!», «НАТО — вон!», «Уберите украинский флаг!» и др. Также участники акции потребовали отставки правительства во главе с Кирилом Петковым, которое, по их мнению, не справляется со своими обязанностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая полиция Софии Читайте также: взяла под охрану монумент Советской армии в столице Болгарии.