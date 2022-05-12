Улан-Удэ, 12 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Бурятии задержали пожилого мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в полицию обратилась мать девочки 15 апреля.

СУ СКР по Бурятии Пожилой мужчина оголился перед ребёнком в Улан-Удэ

По данным следствия, в тот день около полудня малолетняя потерпевшая после уроков пришла на автобусную остановку и ждала мать. В какой-то момент она обернулась и увидела позади себя мужчину, который продемонстрировал ей свои половые органы, затем жестами начал звать к себе.

«Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин. Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели злоумышленника. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако мужчина убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, подозреваемый оказался 70-летним жителем пригородного села, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. В тот день он получил пенсию и приехал в Улан-Удэ за покупками. После задержания мужчина отрицал свою вину, однако девочка с матерью опознали его.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и решён вопрос о заключении его под стражу. В управлении также поблагодарили местных жителей, оказавших содействие в поисках мужчины.