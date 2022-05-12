Уфа, , 08:46 — REGNUM Один человек погиб, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служб ГИБДД по региону.

ДТП Imbecillsallad

Сообщается, что днем 11 мая в Шаранском районе на 15 км автотрассы Шаран — Тюменяк столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2114, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и ВАЗ-2110, под управлением 24-летнего жителя г. Туймазы.

Отмечается, что в результате ДТП оба водителя были доставлены в медучреждение.

«С ВАЗ-2114 погиб 45-летний пассажир из г. Октябрьский, также доставлен в больницу 43-летний пассажир. Со второго автомобиля госпитализированы двое молодых людей, 18 и 19 лет», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что ДТП произошло в зоне действия знака «Обгон запрещён». Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали четыре человека.