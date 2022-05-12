Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В ведомстве уточнили, что за истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли более 15,5 тысячи граждан.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 1,1 млн человек. В Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС, объявленный в связи с наплывом вынужденных переселенцев.