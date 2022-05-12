Чебоксары, 12 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Чувашии темп посевных работ в целом превышает прошлогодний уровень. Это следует из оперативной информации министерства сельского хозяйства республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевная

По данным на 11 мая, в Чувашии посеяно 86,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур (в 2021 году — 84,7 тыс. га), из них 10 мая посадка проведена на площади 9,5 тыс. га. Сев выполнен на 44,2% к плану.

В ведомстве называют три муниципалитета, которые стали лидерами посевной: Яльчикский, Батыревский и Порецкий районы, на долю которых приходится 29,6% площади посеянных зерновых и зернобобовых культур.

Подкормка озимых зерновых культур проведена на площади 74,1 тыс. га, что составляет 83% к площади сева. Эту работу завершили аграрии Канашского и Ядринского районов.

Что касается других культур, то картофель посажен на площади 262 га (в 2021 году — 149 га), овощами занято 50 га (в 2021 году — 72 га), сахарной свёклой – 242 га (в 2021 году – 70 га). Также посеяно 1,3 тыс. га рапса, 1,9 тыс. га горчицы, 3,7 тыс. га однолетних трав.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов заявлял, что посевную планируется провести «в сжатые сроки, в течение 2−3 недель». По его словам, этому будут способствовать «хорошая сохранность посевов озимых зерновых культур» и «высокие показатели обеспеченности материально-техническими ресурсами».