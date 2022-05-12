Вашингтон, 12 мая 2022, 08:43 — REGNUM Американские военные не будут передавать Украине данные о российских целях за пределами Украины. Об этом 12 мая пишет газета Washington Post.

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По информации источников издания, американская администрация разработала для сотрудников разведки внутреннее руководство, регламентирующее передачу Украине сведений о российских войсках и объектах.

Согласно публикации, документ вводит запрет на передачу данных о местонахождении руководителей Вооружённых сил РФ, а также координаты целей за пределами Украины.