Якутск, 12 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В 2022 году более 80 км федеральной трассы «Лена» Невер — Якутск отремонтируют в двух регионах Дальнего Востока — к нормативам приведут 55 км автотрассы в Якутии и свыше 26 км в Амурской области. К работам приступят уже в мае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики.

Старый способ передвижения в летнее время в отдаленной Якутии. 1930-е годы

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В Якутии ликвидируют шесть гравийно-щебеночных разрывов. На четырех других участках будет произведен капремонт по методу холодного ресайклинга, предполагающему устройство нижнего покрытия из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным вяжущим. Сама дорожная одежда будет выполнена из трехслойного асфальтобетона. На 736-м км будет оборудована площадка для отдыха водителей с двумя беседками и туалетом.

В Приамурье отремонтируют три участка. Так, на участках с 118 по 133 км и с 258 по 268 км уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. В летнее время проезд по ним часто затруднен из-за повышенного пылеобразования, ограничивающего видимость. Кроме того, отремонтируют участок с 217 по 225 км, где также уложат два слоя асфальтобетона.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в обоих регионах будет выполнен комплекс работ по обустройству: установлены знаки, обновлено барьерное ограждение, нанесена разметка.

Отмечается, что дорожникам осталось заменить переходный тип покрытия на капитальный на 175 км трассы «Лена» в двух регионах. Работы завершат в 2024 году, после чего автодорога Невер — Якутск длиной 1157 км станет асфальтобетонной на всем своем протяжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Якутия получит из федерального бюджета один миллиард рублей.