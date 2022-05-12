Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме, расположенном в садоводческом товариществе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 12 мая.

Пожар Pexels

О возгорании в переулке Жизненном на территории СНТ «Горархитектор» стало известно в 6:55 мск 11 мая. Огонь распространился на площади 25 кв. метров. Спустя полчаса пожар был потушен.

Известно, что погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Причина возникновения огня пока неизвестна.