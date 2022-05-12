Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM В Бурятии военнослужащие инженерного подразделения Восточного военного округа (ВВО) наведут понтонную переправу через горную реку Джида вблизи населённых пунктов Дырестуй и Зарубино. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Понтонная переправа Mil.ru

На помощь местным жителям военные инженеры приходят уже пятый год подряд. Понтонная переправа в летнее время является единственной, связывающей Зарубино с районным центром Джида. Раньше через реку жители перебирались по ветхому деревянному мосту, который давно разрушился.

пресс-служба ВВО «Для выполнения задачи военнослужащие на тяжёлой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершат марш на расстояние до 200 километров из пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнят сброс понтонных звеньев в воду и наведение переправы».

К понтонной переправе, длина которой составит более 100 метров, будут организованы подъездные пути для автомобилей и пешеходов. Её обслуживание будет проводить комендантская служба. Функционировать плавучий мост будет до поздней осени.

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