Статус промышленного комплекса получили более 64 компаний в Москве
Москва, 12 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Москве статус промышленного комплекса получили 64 производителя различных видов товаров, сообщается на портале мэра столицы.
Компании производят продукты питания, лекарства, медицинские изделия, косметику лифты, строительные материалы, детскую одежду и др. Ежегодная экономия промкомплексов достигает 1,9 млрд рублей. За пять лет они инвестировали в свое развитие более 46 млрд рублей.
Промышленные комплексы Москвы получают льготы на аренду и налоговые преференции, а сэкономленные деньги могут инвестировать в развитие производства и строительство новых цехов. На предприятиях заняты более 75 тысяч москвичей.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года для промышленных предприятий Москвы подготовили новые меры поддержки.
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