Москва, 12 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Москве статус промышленного комплекса получили 64 производителя различных видов товаров, сообщается на портале мэра столицы.

Kurganobl.ru Промышленное производство

Компании производят продукты питания, лекарства, медицинские изделия, косметику лифты, строительные материалы, детскую одежду и др. Ежегодная экономия промкомплексов достигает 1,9 млрд рублей. За пять лет они инвестировали в свое развитие более 46 млрд рублей.

Промышленные комплексы Москвы получают льготы на аренду и налоговые преференции, а сэкономленные деньги могут инвестировать в развитие производства и строительство новых цехов. На предприятиях заняты более 75 тысяч москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года для промышленных предприятий Москвы подготовили новые меры поддержки.

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