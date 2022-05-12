Пекин, , 08:36 — REGNUM В случае вхождения Финляндии в состав Североатлантического альянса (НАТО) войска этого блока могут оказаться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Об этом 12 мая написал бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в своей статье для журнала Economist.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как указал в материале китайский эксперт, ранее Москва предупредила о последствиях вхождения в НАТО Финляндии и Швеции, что, как считает Чжоу Бо, станет концом безъядерного статуса Балтийского моря.

«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», — написал он в своей статье.

Кроме того, обозреватель из КНР призвал альянс серьезным образом отнестись к позиции России по этому вопросу.

«Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <…> Если главный страх НАТО — это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить (президента РФ) Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», — добавил Чжоу Бо.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российский ядерный арсенал — это серьёзная и долгосрочная проблема для Вашингтона.