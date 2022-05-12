Молдавия, , 08:34 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Молдавии по итогам апреля составил 27,7%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

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По данным ведомства, продукты за год подорожали в среднем на 30,17%, непродовольственные товары — на 19,13%, а услуги — на 34,4%. С начала года потребительские цены в среднем выросли на 15,22%, продукты — на 17,86%, услуги — на 19,86%.

Цены в апреле в среднем стали больше на 5,56% (в 2021 году этот показатель составил 1,48%). Продукты стали дороже в прошлом месяце на 5,72%, непродовольственные товары — на 1,61%, а услуги — на 11,13%.

Стоит отметить, что в Нацбанке в марте прогнозировали, что уровень годовой инфляции в Молдавии вырастет до 27% при «неблагоприятном» развитии ситуации. Но эксперты ожидали, что это произойдет только в третьем квартале.