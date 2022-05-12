Барнаул, , 08:34 — REGNUM По оперативным данным на 11 мая, яровой сев идет во всех районах Алтайского края, сообщает минсельхоз региона. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на более чем 600 тыс. гектаров (20%), подсолнечник — на 358 тыс. гектаров (46%), завершается посев льна-долгунца и сахарной свеклы.

Уборка зерновых на Алтае Светлана Шаповалова ©

В общей сложности посевные работы выполнены на площади порядка 1 млн гектаров, что составляет 22% от плана.

Темпы сева на 4-6% выше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, благоприятные погодные условия позволили стартовать посевной кампании в Алтайском крае ещё в начале апреля. Тогда сообщалось, что сельхозтоваропроизводители края проведут яровой сев на площади 4 миллиона 600 тысяч гектаров.

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