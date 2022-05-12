В Красноярском крае сохраняется высокая пожарная опасность
Красноярск, 12 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность сохранится в ближайшие дни в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию гидрометцентра.
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Лесной пожар
По данным синоптиков, до конца недели в центральных и южных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.
Население края просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателя сухой травы в Енисейском районе Красноярского края.