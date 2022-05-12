Чеди-Хольский район, Тыва, 12 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На юге Тувы в 06:25 утра 11 мая зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Цитата из д/ф «Кочевье». 2018. Россия Тува

Эпицентр сейсмособытия располагался в 12 км к западу от села Хольчук Чеди-Хольского района на глубине 15 км. Местные жители, как отмечается, колебания земной поверхности не ощутили.

«Обследовано 2 СЗО (социально-значимые объекты). Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.