Москва, , 08:42 — REGNUM С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года. Пенсии проиндексируют на 8,6%, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова изданию Life.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Она отметила, что прибавка к пенсии ожидает тех, кто уволился с работы в феврале. Именно в этом месяце пенсии неработающим пенсионерам массово проиндексировали до уровня 8,6%.

«Те, кто ещё работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%», — пояснила Петрикова.

Она добавила, что выплаты увеличат автоматически, пенсионерам никуда обращаться не придётся.

Кроме того, в июне начнёт действовать закон, изменяющий порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Совершеннолетние выпускники школ будут получать выплаты до 1 сентября, а если поступят в вуз — до достижения 23 лет. Эти начисления также будут автоматическими.

Как сообщало ИА REGNUM, тема индексации социальных выплат и пенсий «стоит высоко в повестке дня президента», заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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