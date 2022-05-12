В России с 1 июня пересчитают пенсии уволившимся в феврале 2022 года
Москва, 12 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года. Пенсии проиндексируют на 8,6%, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова изданию Life.
Она отметила, что прибавка к пенсии ожидает тех, кто уволился с работы в феврале. Именно в этом месяце пенсии неработающим пенсионерам массово проиндексировали до уровня 8,6%.
«Те, кто ещё работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%», — пояснила Петрикова.
Она добавила, что выплаты увеличат автоматически, пенсионерам никуда обращаться не придётся.
Кроме того, в июне начнёт действовать закон, изменяющий порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Совершеннолетние выпускники школ будут получать выплаты до 1 сентября, а если поступят в вуз — до достижения 23 лет. Эти начисления также будут автоматическими.
Как сообщало ИА REGNUM, тема индексации социальных выплат и пенсий «стоит высоко в повестке дня президента», заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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