Донецк, 12 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

Атака с применением тяжёлого вооружения зафиксирована в 8:00. С позиций в населённом пункте Авдеевка украинские войска открыли огонь по Ясиноватой. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 мая Ясиноватую обстреляли из «Града».