Уфа, , 08:34 — REGNUM По количеству дипломов призеров и победителей на всероссийской олимпиаде на 100 тысяч жителей Башкирия заняла десятое место. Об этом 12 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что каждый год школьники республики все больше радуют своими успехами на всероссийской олимпиаде.

Так, в 2019 году по числу дипломов призеров и победителей на 100 тысяч жителей Башкирия находилась на 35-м месте в России. В 2020 году итоги не подводились. По результатам 2021 года республика поднялся на 16-е место, а в 2022 году по этому показателю Башкирия заняла десятое место в стране.

«Достойный результат! Поздравляю ребят и благодарю их учителей за отличную работу», — сообщил Хабиров, напомнив, что эти школьники получают право поступить в вуз без экзаменов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии призвал приучать школьников к уважению госсимволов России.