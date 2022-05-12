Сургут, Югра, , 08:31 — REGNUM В Югре в дорожно-транспортном происшествии пострадал трёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО.

Ребенок ИА REGNUM

В Сургуте днём 11 мая во дворе дома на улице Островского 38-летний водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на мальчика, выбежавшего на дорогу из другой машины. Ребёнок получил травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в смертельном ДТП пострадали женщина с ребёнком.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина с ребёнком пострадали в смертельном ДТП в Ростовской области