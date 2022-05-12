Ставрополь, 12 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выдвинута инициатива назвать одну из улиц в городе Невинномысске именем погибшего защитника Донецкой Народной Республики, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. С предложением увековечить имя воина из Донбасса, которому президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России, выступило местное отделение организации «Боевое братство». Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, рассмотрение вопроса о наименовании улицы в честь героя будет проходить 26 мая — в день рождения Владимира Жоги.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя РФ

«В Невинномысске городское отделение организации ветеранов «Боевое братство» предложило дать участку дороги от улицы Калинина до улицы Апанасенко имя Героя России, командира отдельного разведбатальона «Спарта» Донецкой Народной Республики Владимира Жоги. Он погиб, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи, прикрывая людей от огня украинских националистов», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что решение об увековечении памяти Героя России Владимира Жоги приняли власти Адыгеи. Его именем назовут одну из новых улиц Майкопа.

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