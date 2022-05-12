Анкара, 12 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Запрос на покупку ракет и оборудования для установки на истребители F-16, стоящие на вооружении турецких сил, направлен Турцией властям США. Об этом 11 мая сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Airwolfhound Истребитель F-16

Сумма сделки превышает $400 млн. Турция хочет приобрести у США ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, а также радары и оборудование для указанных боевых машин.

Отмечается, что полученный запрос Белый дом направил на утверждение в Конгресс США еще в апреле. В издании подчеркнули, что в случае одобрения сделка может помочь Турции купить 40 новых F-16. Ранее Вашингтон отказал Анкаре в продаже этих самолетов из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных комплексов С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая софийская газета «Факты» распространила информацию о том, что Болгария дополнительно получит от США три ракеты AIM-9 Sidewinder для купленного истребителя F-16.