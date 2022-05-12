Наньнин, Китай, , 08:27 — REGNUM Более 27 000 жителей Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая пострадали от сильных ливней, начавшихся 7 мая, сообщает агентство Синьуха.

По состоянию на 17:00 по местному времени 11 мая осадки вызвали наводнения в 22 округах в девяти городах региона, в результате чего пострадали более 27 000 человек. Пострадавшая посевная площадь составила 2392 гектара, что привело к прямым экономическим потерям в размере 104 млн юаней (около $15,4 млн).

С 12:00 по местному времени 10 мая региональный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации с уровня IV до уровня III и направил рабочие группы в города для проведения работ по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым серьезным.