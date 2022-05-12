Нью-Йорк, США, 12 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Адам Фокс, Алекси Лафренье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и Райан Линдгрен. Российский нападающий Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились нападающие Джейк Гюнцель, оформивший дубль, и Крис Летанг. Российский форвард Евгений Малкин отдал две голевых передачи.

Таким образом, «Рейнджерс» сократили отставание в серии — 2:3. Следующий матч пройдёт 14 мая.