Сеул, 12 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в марте 2022 года составил 3,65 квадрлн вон (~$2,85 трлн), что на 0,1% или 4,1 трлн вон (~$3,1 млрд) меньше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, показатель впервые с сентября 2018 года продемонстрировал спал.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 10,8%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.