Кызыл, 12 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Лесной пожар на территории заповедника «Убсунурская котловина» в Туве взят под контроль. По словам главы республики Владислава Ховалыга, в борьбе с огнём задействовано 75 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

«Осталось только затушить его восточное направление. Этим сейчас заняты 38 наших авиапожарных», — отметил он.

По предварительным данным, причиной возгорания стала человеческая неосторожность, а быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Тушение осложняется сложным ландшафтом местности, где преобладают крутые склоны и скалы.