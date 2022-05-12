Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжается вакцинация от COVID-19, в том числе детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным властей, в настоящее время в регионе прививку от ковида сделали 719 878 жителей, из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 557 920 человек.

Идёт прививочная кампания и среди детей. В минздраве отмечают, что вакцинацией от COVID-19 охвачены 1454 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Напомним, что детей прививают только при получении согласия родителей или опекунов.

Кроме того, продолжается ревакцинация, которую рекомендуется проходить черед полгода после второй прививки от ковида. Ревакцинированы 129 820 жителей.

Отметим, что в сельских районах Ульяновской области, помимо стационарных пунктов вакцинации, работают также мобильные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным оперативного штаба России (на 6 мая), в Ульяновской области сделали прививку от ковида 714 076 жителей, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 43,9% (в РФ — 41,2%).

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