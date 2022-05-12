Белгород, 12 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале со ссылкой на региональный минздрав.

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«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков уточнил, что распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о якобы втором погибшем, 14-летнем подростке, не соответствуют действительности. Мальчик жив и находится в медучреждении, где ему оказывается все необходимая помощь.

Кроме того, губернатор региона добавил, что из-за обстрела в селе частично разрушен один жилой дом, также произошло задымление из-за растущего за пределами населенного пункта камыша, которые ликвидировали пожарные.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины выросло до семи.