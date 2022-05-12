Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM В Казахстане по итогам апреля инфляция превысила 13%. Об этом председатель Национального банка республики Галымжан Пирматов 12 мая заявил на заседании правительства.

Инфляция

Галымжан Пирматов «Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась до 13,2% с 12% в марте на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%».

По его словам, наибольший вклад в годовой рост цен в стране на продовольственные товары вносят сахар, белокочанная капуста и подсолнечное масло. А с учётом существующих рисков, инфляция до конца года сохранится на повышенных уровнях.

Напомним, в начале апреля правительство Казахстана повысило прогноз инфляции на 2022 год с 4−6% до 8−10%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана значительно понизило прогноз роста ВВП страны в 2022 году — с ожидавшихся ранее 3,9% до 2,1%.

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