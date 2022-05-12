Санрайз, США, 12 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

К началу второго периода «Вашингтон» забросил три шайбы. Отличились Ти Джей Оши, оформивший дубль, и Джастин Шульц. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, на счету капитана команды Александра Овечкина один голевой пас.

После этого «Флорида» смогла забить пять голов и вырвать победу в матче. Дубль оформил Картер Вераге, ещё по шайбу забросили Патрик Хёрнквист, Сэм Райнхарт и Клод Жиру.

Таким образом, «Флорида» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 14 мая.