Москва, , 08:20 — REGNUM Баррель нефти марки Brent подорожал на 5,26%, до $107,49. Цена повысилась, несмотря на данные о резком росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Участники рынка опасаются готовящихся санкций ЕС против России. Меры обсуждаются и могут включать в себя постепенный отказ от закупок нефти в РФ.

Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей (прогноз был — 1,45 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 3,61 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей), дистиллятов — на 913 тыс. баррелей (прогноз был -1,0 млн баррелей).

Сегодня, 12 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $106. Американская валюта удерживает лидерство после выхода инфляционного отчета за апрель.

Участники рынка по-прежнему ожидают агрессивного повышения ставок ФРС США, чтобы справиться с инфляцией. Только повышать ее нужно до 8%, чтобы остановить рост.

Властям не удается с ней справиться из-за высоких цен на энергоресурсы. ФРС тоже смотрит в большей степени на базовую инфляцию. И ее ускорение рождает серьезную тревогу у инвесторов.

Дополнительное давление на нефтяной рынок исходит от локдаунов в Китае, которые снижают спрос на нефть.

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