Москва, 12 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Первая интерактивная карта фильмов ужасов, объединившая 130 фильмов этого жанра из разных стран мира, была разработана в России. Об этом 12 мая сообщила журналистам пресс-служба медиахолдинга «Цифровое телевидение».

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Карту разработали участники команды международного кинофестиваля «Хоррор Фест» Все желающие могут увидеть карту на сайте телеканала «Настоящее страшное телевидение». При создании интерактивной карты разработчики учитывали рейтинг кинофильма, его место в топах и рейтингах, итоги кинопремий, а также руководствовались собственной экспертной оценкой фильма-кандидата на включение в карту.

Уточняется, что в материале, который охватила интерактивная карта, представлены киноленты с конца XIX века и до сегодняшнего дня. В поисковике карты можно ввести страну и посмотреть лучшие образцы фильмов жанра хоррор, снятые в этой стране и отобранные оргкомитетом фестиваля. К каждому фильму прилагается краткое описание сюжета, данные о съёмочной группе и обоснование, почему данная киноработа достойна просмотра.

Специальный проект организаторов «Хоррор Феста» будет представлен зрителям с 13 по 15 мая в Санкт-Петербурге и в Москве. В программу вошли шесть картин, представляющих разные направления жанра хоррор, от слэшера до «чёрной комедии».

Напомним, Первый международный фестиваль «Хоррор Фест» состоялся в России в декабре 2021 года. Любителям жанра были показаны лучшие образцы фильмов из 12 стран мира: США, Италии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Швеции, Дании, Мексики, Канады, Аргентины и Новой Зеландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лучшим хоррором прошедшего 2021 года по версии издание Dread Central был признан франко-бельгийский художественный фильм режиссера Жюлии Дюкурно «Титан».