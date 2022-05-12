Тбилиси, 12 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Если власти Грузии переведут бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику, то это станет «важным позитивным шагом». С таким заявлением выступила перед журналистами посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Следующим шагом должна быть беспристрастная оценка состояния здоровья Саакашвили врачами-профессионалами, которым все будут доверять», — сказала американский дипломат.

Дегнан заявила, что здоровье человека является «главным вопросом», поэтому следует сделать акцент на состоянии здоровья бывшего грузинского лидера.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на резкое ухудшение своего самочувствия. В минюсте предложили поместить политика в клинику, но он сначала заявил, что согласится позже, а потом начал выдвигать условия. Экс-президент требует, чтобы к нему могли приходить в больницу члены семьи, врачи от оппозиции и его соратники.