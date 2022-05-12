Ханчжоу, Китай, , 08:16 — REGNUM Объём внешней торговли провинции Чжэцзян на востоке Китая вырос на 19,3% в годовом исчислении до 1,43 трлн юаней (около $212,5 млрд) за первые четыре месяца этого года, по данным таможни Ханчжоу, передает 11 мая агентство Синьхуа.

Ханчжоу, Чжэцзян Huandy618

Из общего объема экспорт превысил один триллион юаней, увеличившись на 23% в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 10% до 381,6 млрд юаней. Статистика показывает, что с марта 2020 года внешняя торговля Чжэцзяна поддерживала рост в годовом исчислении в течение 26 месяцев подряд.

С января по апрель внешняя торговля Чжэцзяна с тремя крупнейшими торговыми партнерами, Европейским союзом, Соединенными Штатами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, увеличилась на 24,1%, 25,6% и 15,9% соответственно, что составляет 45% от общего объема провинции. Между тем, импорт и экспорт провинции на рынки стран «Пояса и пути» и стран-участниц Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросли на 24,2% и 10,5% соответственно.

За первые четыре месяца в Чжэцзяне насчитывалось 82 000 предприятий, занимающихся внешнеторговой деятельностью, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем внешней торговли частных предприятий провинции за этот период достиг 1,1 трлн юаней, увеличившись на 24% в годовом исчислении и составив 77% от общего объема внешней торговли провинции.