Токио, 12 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Японский премьер Фумио Кисида 12 мая прокомментировал итоги встречи в Токио с лидерами Евросоюза. Он заявил, что стороны договорились усилить санкционное давление на Россию.

State.gov Фумио Кисида

«Мы подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины», — объявил Кисида.

В Токио состоялись переговоры премьера Японии с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темами для обсуждения также стали ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и двусторонние отношения.