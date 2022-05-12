Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. На Камчатке в апреле отделами ЗАГС зарегистрировано 186 бракосочетаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в краевом правительстве.

FrankWinkler Свадьба

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В марте было создано 210 семей, а в апреле — 186. На май в ЗАГСах запланировано всего чуть более 100 свадеб. Специалисты это связывают с верой в старые приметы и традиции.

За апрель на Камчатке появились на свет 239 детей. Официально развелись 159 пар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за апрель родились 873 ребёнка: 465 мальчиков и 408 девочек. Всего с начала года на свет появились 3484 ребёнка, из них мальчиков — 1812, девочек — 1672.