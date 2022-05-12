12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Италии раскритиковали требование Зеленского давать Украине по 5-7 млрд долларов ежемесячно до окончания конфликта, а потом ещё 600 млрд.

Владимир Бадмаев, , 08:53 — REGNUM Киеву нужно 5–7 млрд долларов в месяц, пока продолжается конфликт. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский лидерам стран «Большой семёрки» в ходе встречи по видеосвязи. После завершения боевых действий, по его словам, Украине потребуется ещё около 600 млрд долларов на восстановление.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Италии пользователи соцсетей оказались явно не в восторге от такой перспективы. Они призвали киевские власти обращаться с просьбой дать денег к своим хозяевам в Вашингтоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пусть он просит денег у американцев и англичан», — прокомментировала Алессандра Ф.

«Деда Байдена просите… НАТО должно защищать своих членов, в число которых Украина не входит. Если США кормят Украину, то это их проблема, и они должны делать это от своего имени, не заставляя другие европейские страны платить через НАТО», — поддержала Стефания А.

«Извините, но мы не можем платить за войну, которую хотят США. Мы не в том положении, чтобы поддерживать агрессивные цели НАТО. Если Америка несёт расходы за эту войну, то мы уже расплачиваемся за последствия», — добавила Антонелла Ф.

«Проси у янки, которым ты служишь. У нас и так слишком много людей, которых нужно поддерживать, мы не можем участвовать в вашей грязной войне», — предложил Чезаре П.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«В Греции из-за дыры в пару миллиардов мы, европейцы, разрушили экономику страны и стали причиной гибели сотен детей, которые не могли получить доступ к медицинскому обслуживанию, а теперь они могут тратить 7 миллиардов в месяц», — возмутился Джан П.

«Конечно, ведь мы хотим работать на вас, а не на свою семью», — язвительно отметила Лучия Ди К.

«А мне нужно 500 евро в месяц, чтобы покрыть рост цен на газ, свет и еду», — пишет Ливия А.

«Он думает, что Европа — это его банкомат?» — задался вопросом Винченцо А.

«Всё, что вы делаете, это просите. Если бы у вас было немножко здравого смысла, то вы могли бы избежать этой катастрофы с самого начала и вам не пришлось бы ничего просить сегодня!» — заметила Джованна Д’А.

«Что мы такого сделали, что от нас хотят столько денег?! Мало того, что он преступник по отношению к собственному народу, так он ещё сумасшедший», — недоумевает Карло Ч.

«Нет слов. Они создали монстра. Поздравляю Байдена, НАТО, Евросоюз и всю подпевающую им компанию», — заключила Маддалена К.