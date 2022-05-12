Пекин, , 08:15 — REGNUM В случае вхождения Финляндии ё в состав НАТО войска Североатлантического альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР полковник Чжоу Бо.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся в двух шагах от Санкт-Петербурга», — написал Бо в публикации для Economist.

Он также призвал альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу. По его словам, чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа.

«Если главный страх НАТО — это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить (президента России) Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», — заключил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из представителей НАТО пояснил, что точных сроков одобрения заявок на вступление Финляндии и Швеции в альянс, в случае, если они будут поданы, пока назвать нельзя. Ожидается, что они будут одобрены на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28–30 июня текущего года, либо раньше.

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