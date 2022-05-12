Пекин, 12 мая 2022, 08:15 — REGNUM В случае вхождения Финляндии ё в состав НАТО войска Североатлантического альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР полковник Чжоу Бо.
Он также призвал альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу. По его словам, чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из представителей НАТО пояснил, что точных сроков одобрения заявок на вступление Финляндии и Швеции в альянс, в случае, если они будут поданы, пока назвать нельзя. Ожидается, что они будут одобрены на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28–30 июня текущего года, либо раньше.
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