Самара, , 08:18 — REGNUM Самарский клинический госпиталь для ветеранов вернули в штатный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В больнице Nikatv.ru

Сообщается, что в этом медицинском учреждении также работает стационар дневного пребывания. В госпитале развернуто более 300 коек.

«Сегодня задача стационарного звена — максимально вернуть высочайший уровень компетенции специализированной хирургии, терапии», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что это медучреждение было перепрофилировано в инфекционный госпиталь для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в октябре 2020 года. Здесь было развернуто 360 коек.